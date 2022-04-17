تركيا.. وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى بأنقرة

خرج مواطنون أتراك في العاصمة أنقرة بوقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

ودعا للوقفة "جمعية شباب الأناضول" ونقابة عمالية، حيث خرج بعد أداء صلاة التراويح أمام سكن أعضاء السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات ضد الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وأخرى مناصرة للقدس والشعب الفلسطيني.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس فرع حزب السعادة بأنقرة فاتح بيازيد، أكد على مواصلة إسرائيل استهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في شهر رمضان من كل عام.

وأشار إلى أنّ إسرائيل تستمد طغيانها من صمت العالم الإسلامي ومن ازدواجية المعايير عند الرأس العام العالمي.

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، قبل أن تقتحمه الشرطة الإسرائيلية الجمعة أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

كما تشهد الضفة الغربية توترا قتل فيه الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا منذ مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.