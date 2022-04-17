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ضبط أسلحة وذخائر عائدة لـ"بي كا كا" الإرهابي شرقي تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 17.04.2022 16:44
ضبط أسلحة وذخائر عائدة لـبي كا كا الإرهابي شرقي تركيا

ضبطت قوات الدرك التركية العديد من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة العائدة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية باطمان شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال عملية " أرن- الشتاء 34 " التي أطلقتها قيادة الدرك في المنطقة ضد التنظيم في ريف قضاء قوزلوق، في 30 مارس/أذار الماضي، بحسب بيان صادر عن الولاية، الأحد.

ولفت البيان إلى استمرار العملية الرامية لاجتثاث الإرهابيين في المنطقة.

وأشار إلى العثور على العديد من الملاجئ والمستودعات التي يستخدمها الإرهابيون وضبطت أسلحة وذخائر ومتفجرات ومستلزمات تفخيخ في تلك المواقع.

و"أرن الشتاء" هي سلسلة عمليات أطلقت نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

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