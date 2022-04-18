تركيا تدين حادثة حرق المصحف في السويد على يد متطرف دنماركي

أدانت وزارة الخارجية التركية، حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد على يد متطرف دنماركي.

والخميس، أقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان على إحراق مصحف شريف في منطقة يقطنها مسلمون في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات والاستفزازات ضد الإسلام والمسلمين والقرآن ودور العبادة في أنحاء مختلفة من العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن "الهجوم السافل الأخير على القرآن الكريم في السويد، يظهر أن العالم لم يستخلص العبر من التاريخ، وأنه ما زال يتردد في الحد من الأعمال الاستفزازية العنصرية والمعادية للإسلام".

وأردفت أن "العالم ما زال يتجاهل جرائم الكراهية بشكل علني بحجة ارتكابها تحت ستار حرية التعبير".

وشددت على أن "تركيا ستواصل مكافحتها هذا التهديد التي تشكله العقلية المعادية للإسلام والعنصرية".

ودعت الوزارة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد معاداة الإسلام والعنصرية.

وأضافت أنها تنتظر اتخاذ خطوات فعالة ورادعة بسرعة لمواجهة هذا التهديد، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.