تركيا تخطط لحظر الألعاب النارية للحد من الصخب والتلوث الضوئي

تدرس وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مشروعاً لحظر عام في جميع أنحاء تركيا على استخدام الألعاب النارية. وبالرغم من تنفيذ بعض البلديات لحظر الألعاب النارية بشكل فردي، إلا أن الحظر الذي تعمل الوزارة على فرضه على مستوى البلاد، سيشمل جميع الألعاب النارية التي يتم إطلاقها في الهواء.

ويندرج هذا الحظر في مسودة لائحة معالجة الصخب والتلوث البصري. حيث تسعى اللائحة أيضاً إلى تعليق أنشطة البناء في المناطق القريبة من أماكن إجراء الامتحانات العامة بكافة فروعها على مستوى البلاد، وذلك بدءاً من اليوم السابق للاختبار حتى انتهاء فترة الامتحانات. كما تقرر أن تشير الوزارة إلى خرائط الضوضاء قبل منح الموافقة على أماكن الترفيه التي تسعى للحصول على تراخيص لعزف الموسيقى، مثل النوادي الليلية والمراقص.

وستضع اللائحة حدوداً زمنية ملزمة للأنشطة الصاخبة بكافة أشكالها. مثل السماح بأعمال البناء بين الساعة 7 صباحاً و 10 مساءً فقط في أيام الأسبوع، وبين الساعة 10 صباحاً و 10 مساءً فقط في عطلة نهاية الأسبوع. وبالمثل، لن يُسمح بالحفلات الموسيقية والمسيرات وغيرها من الأحداث المماثلة إلا بين الساعة 10 صباحاً و 10 مساءً في المناطق السكنية.

يذكر أن الوزارة بدأت في تطوير خرائط التلوث الضوضائي للمدن عام 2012. ولا تزال حركة المرور مساهماً رئيسياً في التلوث الضوضائي حتى في المدن الصغيرة، إلى جانب المطارات الواقعة بشكل عام وسط المدينة. وتشمل الملوثات الأخرى السكك الحديدية بالقرب من المناطق السكنية وأماكن الترفيه التي تعزف الموسيقى الصاخبة لا سيما في المدن السياحية الساحلية، إضافةً للضوضاء الصادرة عن المناطق الصناعية.