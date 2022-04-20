بورصة.. استهداف حافلة لحراس السجن بعبوة ناسفة

أعلنت السلطات التركية، صباح الأربعاء، استشهاد شخص وجرح 4 آخرين، في انفجار بحافلة تقل حراس سجن في ولاية بورصة التركية (غرب).

وقال والي بورصة يعقوب جانبولات، في تصريح صحفي إن عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تفجيرها عن بعد استهدفت حافلة تقل نحو 30 موظفا من حراس سجن.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن استشهاد موظف وجرح 4 آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، في حين تم نقل الموظفين الآخرين إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة لهم.

وأشار إلى أن وزيري العدل والداخلية يتابعان القضية عن كثب، وفي طريقهما إلى بورصة.

وذكر جانبولات أن الانفجار عمل إرهابي وأن جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وأن عمليات التحقيق جارية للحصول على النتائج في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الانفجار تسبب أيضا في تحطم نوافذ بعض المباني في المنطقة المحيطة، دون وقع أي ضرر في المدنيين.

وتوجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى بورصة لإجراء تحقيق ميداني في مكان الحادث.