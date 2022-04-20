منغوليا تشيد بدور "تيكا" في تعزيز العلاقات مع تركيا

قال نائب رئيس الوزراء المنغولي أمارسايخان ساينبويان، أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين البلدين، وعملية التنمية في منغوليا.

وأفادت تيكا في بيان، إن ساينبويان التقى السفير التركي في العاصمة اولان باتور، ظافر أتيش، ونائب رئيس تيكا أوميت ناجي يورولماز.

وأعرب المسؤول المنغولي عن بالغ شكره للسفير التركي وتيكا جراء الدعم الكبير لبلاده.

من جانبه، أوضح يورولماز أن تيكا بدأت فعالياتها في منغوليا منذ عام 1994، وافتتحت مكتبا لها بالبلاد عام 2004.

وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.