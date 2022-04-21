إنقاذ 189 مهاجرا قبالة السواحل الغربية لتركيا

أنقذت السلطات التركية، الخميس، 189 مهاجرا غير نظامي بعدما تقطعت بهم السبل قبالة سواحل عدد من الولايات الغربية.

وذكرت قيادة خفر السواحل بولاية إزمير (غرب)، في بيان، إن فرقها أنقذت 81 مهاجرا قبالة سواحل قضائي سفري حصار وفوتشه.

وأفادت وكالة الأناضول، أن فرق خفر السواحل بولاية جناق قلعة (شمال غرب)، أنقذت 57 مهاجرا قبالة سواحل أيوجيك.

كما أنقذت فرق خفر السواحل بولاية موغلا (جنوب غرب) 23 مهاجرا قبالة سواحل قضاء بودروم.

بدورها، ذكرت قيادة خفر السواحل بولاية أيدن (غرب)، في بيان، أن فرقها أنقذت 28 مهاجرا قبالة سواحل قوش أداسي.