كبادوكيا.. المناطيد ترفع علم تركيا احتفالا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية

رفعت المناطيد الحرارية في منطقة كابادوكيا السياحية الشهيرة وسط تركيا، علم البلاد وصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، احتفالا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

وانطلقت المناطيد المزينة بالأعلام وصور أتاتورك، من قضاء "غوريمي" مع إشراقة الشمس، وكان أبرزها منطاد ضخم بهيئة العلم التركي.

وتشتهر منطقة كابادوكيا التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.

وإضافة إلى الأماكن التاريخية، يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كابادوكيا.

ويوافق العيد الوطني 23 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير عام 1920.

يشار أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك؛ أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".