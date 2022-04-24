تركيا.. بطريركية الأرمن تقيم قداسا في ذكرى أحداث 1915

أقامت بطريركية الأرمن في تركيا، الأحد، قدّاسا في مدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى 107 لأحداث 1915.

وأقيم القداس برئاسة بطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، في كنيسة سورب هاروتيون.

واستذكر مشعليان في كلمته بالقداس، من فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وأكد أن الجهود المبذولة لاستخدام آلام الأرمن كأطروحات مسيسة بشكل مفرط ضد تركيا في الساحة الدولية غير أخلاقية.

وأوضح أن الأحداث التي وقعت قبل 107 أعوام تعد حدثا استثنائيا مريرا لألف عام من التاريخ المشترك.

وبيّن مشعليان أنه سيشجع على إعادة بناء العلاقات بين الأتراك والأرمن بشكل عاجل بناء على قواسم الجوار والربح المشترك.

واختتم القداس، بعد التراتيل والصلوات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.