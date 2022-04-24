صويلو: بنينا جدارا بطول 1028 كيلومترا على الحدود مع سوريا وإيران

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده استكملت حتى الآن، بناء جدار بطول 1028 كيلو مترا على الحدود مع كل من سوريا وإيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال قيامته بجولة تفقدية على الحدود بين بلاده وإيران، في ولاية وان.

وأضاف صويلو أنهم استكملوا بناء جدار بطول 191 كيلو مترا على الحدود مع إيران.

وأوضح أنهم قاموا بخطوة مماثلة على الحدود مع سوريا، حيث استكملوا حتى الآن بناء جدار على طول 837 كيلو مترا.

وأشار إلى أن إجمالي طول الجدار على الحدود مع سوريا وإيران معاً، بلغ حتى الآن 1028 كيلو متر.

وأفاد بأنهم يهدفون للانتهاء من بناء الجدار الحدودي على طول الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحلول عام 2023، مع تزويده بتدابير أمنية إضافية مثل كاميرات وأبراج المراقبة.