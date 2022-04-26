تركيا تلغي فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بعد 3 سنوات من تطبيقه.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، مع أعضاء الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة التركية.

وأكد أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام والمراكز الصحية لفترة مؤقتة.

وأوضح أن ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمراكز الصحية سيستمر لحين انخفاض العدد اليومي للإصابات إلى ما دون ألف حالة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا حققت العديد من النجاحات في إطار مكافحة الجائحة بفضل جهود علمائها.

وأشار في هذا السياق إلى إنتاج أجهزة تنفس وأدوات تشخيص وأدوية ولقاحات بإمكانات محلية.

وأفاد بأن تركيا تعد إحدى 9 دول في العالم تنتج لقاحها الخاص المضاد لفيروس كورونا.

وبيّن أن تركيا تقاسمت خبراتها والمستلزمات التي أنتجتها في إطار مكافحة الفيروس، مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأردف أنها قدمت مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية حول العالم، وأظهرت نهجها الإنساني في هذا المجال أيضا.