جمعية تركية تقدم مساعدات للمسلمين في الفلبين

أعلنت جمعية "حق" التركية للمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات إنسانية متنوعة للمسلمين في الفلبين.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية التركية، أن وفداً تابعاً لها وصل منطقة "بانغسامورو" ذات الحكم الذاتي جنوبي الفلبين، لتقديم المساعدات للمسلمين هناك.

وأضاف البيان أن المساعدات التي قدمتها شملت مواد غذائية وأموال زكاة، كما أقامت الجمعية موائد إفطار للمحتاجين من المسلمين في المنطقة.

ونقل البيان عن إمداد أفلي، مسؤول العلاقات الخارجية في الجمعية، قوله إنهم قاموا بإيصال أموال الصدقات والزكاة والتبرعات إلى المسلمين في الفلبين.

وأشار إلى امتنان السكان في "بنغسامورو" لتركيا والمتبرعين الأتراك إزاء المساعدات التي قدموها لهم.

وحصل مسلمو مورو، الذين حُرموا طويلًا من الحرية، على حكم ذاتي موسع عقب استفتاء شعبي تاريخي على قانون "بانغسامورو"، أجري في 21 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2019، في جزيرة مينداناو الجنوبية.