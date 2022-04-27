"تيكا" التركية توزع 500 سلة غذائية في العاصمة الكرواتية

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات غذائية لمؤسسة إسلامية وكنيسة في العاصمة الكرواتية زغرب.

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن "تيكا" قدمت 500 سلة غذائية مناصفة لكل من منظمة "زيرات" التابعة للاتحاد الإسلامي الكرواتي ولمطبخ كنيسة أنطون بادوفانسكي في العاصمة زغرب.

وفي كلمة خلال مراسم التسليم، قال السفير التركي لدى زغرب مصطفى هزلان، إن المساعدات الرمضانية ستوزع أمام مسجد زغرب ومن ثم من أمام الكنيسة.

بدوره، أعرب نائب رئيس "تيكا" رحمان نوردون، عن ترحيبه بمشاركة السفير التركي في الفعالية، مشيرا أن الوكالة التركية تواصل مساعداتها الإنسانية في كرواتيا منذ عام 2016.

وأضاف أن المساعدات تقدمها "تيكا" بغض النظر عن الدين أو العرق، بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

ومن جهته، شكر المفتي زغرب، عزيز حسنوف، تركيا والوكالة التركية بتقديمها المساعدات في كرواتيا دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي.

أما كنيسة أنطون بادوفانسكي، قالت في بيان، إن مساعدات تيكا مستمرة منذ 3 سنوات، معربة عن شكرها لتيكا وللتعاون بين الكنيسة وممثلي الاتحاد الإسلامي.