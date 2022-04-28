شركة تركية تزود الجنود الأوكرانيين بدروع باليستية





تزود شركة نورول تكنولوجي التركية للصناعات الدفاعية القوات المسلحة الأوكرانية بالسترات الواقية والدروع الباليستية الثابتة والمحمولة لتوفير الحماية الباليستية ضد التهديدات المحتملة في العمليات.

وتستخدم الدروع الباليستية التي تنتجها شركة نورول على نطاق واسع من قبل قوات الأمن والدرك والقوات المسلحة التركية. كما تلقى منتجات الشركة من سترات واقية باليستية ودروع ثابتة ومحمولة وألواح حماية الصدر، إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الدول.

وصدرت الشركة منتجاتها إلى الكثير من الدول على رأسها دول أعضاء في حلف الناتو وحققت أرقاماً قياسية جديدة في الصادرات خلال الفترة الأخيرة.

وقد أثبتت منتجات الشركة كفاءتها خلال العمليات في تركيا والدول الأخرى المستوردة لها. ويتم تصدير المنتجات بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة في المعامل المختصة المعتمدة.

وشركة نورول تكنولوجي هي المنتج الوحيد في تركيا للسيراميك الباليستي التكتيكي. وتمكنت من حفر اسمها بين عدد قليل جداً من الشركات حول العالم بإنتاج سيراميك كربيد البورون الذي تنتجه الشركة بطرق خاصة طورتها بقدراتها المحلية لصبح واحدة من الشركات القليلة على مستوى العالم التي تنتج دروع باليستية متطورة من سيراميك كربيد البورون، وكربيد السيليسيوم، وأوكسيد الألومنيوم.

وتتميز دروع الشركة بخفة الوزن وقوة التحمل العالية.

وبداية العام الجاري أعلنت الشركة إتمام إنتاج النموذج الأولي من الدرع الواقي المحمول مودكور (MODKOR) الذي يوفر حماية كبيرة في مناطق الانتشار العسكري.

ويقدم الدرع المعياري "MODKOR" حلولاً للمشاكل التي تواجه القوات في تأمين مناطق القواعد العسكرية وأفراد الحماية ونقاط المراقبة والمتمثلة في صعوبة نقل وتوصيل المعدات المستخدمة في الحماية إلى مناطق القواعد، وصعوبة التركيب، والحاجة إلى عدد كبير من الأفراد.

ويوفر درع "MODKOR" الحماية الباليستية لأفراد قوات الأمن إضافة إلى الحماية من الشظايا ومن الظروف الجوية. ويمكن إضافة ألواح من السيراميك الباليستي للدرع لرفع مستوى الحماية ومقاومة القذائف الخارقة للدروع.

ويتكون الدرع من ألواح يصل أقصى ارتفاع لها إلى متر واحد وتزن 15 كيلوغراما، توضع في حقيبة خاصة. كما يمكن نقل عدد كبير من الألواح لمناطق تواجد الأفراد بواسطة المروحيات أو طائرات الشحن المسيرة.

وتساهم منتجات الشركة في تقليل الاعتماد على الخارج فيما يخص حلول الحماية الباليستية كما تساهم في اقتصاد البلاد من خلال التصدير.