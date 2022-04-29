الدفاع التركية تحتفي بالذكرى 106 لمعركة "كوت العمارة"

احتفت وزارة الدفاع التركية بالذكرى الـ 106 لنصر معركة "كوت العمارة" الذي حققه الجيش التركي ضد القوات البريطانية.

وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة، أن البريطانيين بدأوا هجومًا ضد القوات التركية المنسحبة من سلمان باك (قرب بغداد) في 21-22 نوفمبر 1915 ، وفي 23 نوفمبر ، شنت الفرقة 51 من الجيش العثماني هجومًا مضادًا من الشمال ، مما تسبب في إجبار القوات البريطانية على التراجع والانسحاب، وإلحاق خسائر فادحة بها في الأرواح".

وأشار البيان إلى أن البريطانيين المنسحبين لجأوا إلى منطقة كوت العمارة في 3 كانون الأول 1915.

وأضاف البيان :"حاصرت القوات التركية بقيادة خليل كوت باشا المواقع البريطانية التي احتمت في كوت العمارة في 8 ديسمبر 1915، استمر الحصار لمدة 4 أشهر و 23 يومًا ، واضطر القائد البريطاني الجنرال تشارلز تاونسند ، الذي لم يستطع تحمل هذا الحصار ، إلى الاستسلام مع جميع جنوده في 29 أبريل 1916".

وأردفت :" انتهى الحصار بأسر 13300 جندي بريطاني، حيث أخذ هذا الانتصار مكانه في التاريخ باعتباره أعظم نجاح للجيش التركي بعد الانتصار في معركة جناق قلعة في الحرب العالمية الأولى".

وجاء في البيان :"بعد معركة جناق قلعة ، هُزم البريطانيون للمرة الثانية على يد الإمبراطورية العثمانية في كوت العمارة، وفي الذكرى الـ 106 لهذا الانتصار ، نحيي بالرحمة والاحترام ذكرى أجدادنا الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وكتبوا ملحمة مجيدة " .