تركيا تعود للحياة الطبيعية بدون أقنعة كوفيد-19

يحاول الناس التكيف مع حياة جديدة بدون أقنعة واقية بعد أن ألغت تركيا إلزامية القناع الواقي الذي استلزمته جائحة كوفيد-19 التي بدأت بالانحسار والتراجع بشدة.

وشيئاً فشيئاً راحت الأقنعة الواقية تختفي ببطء من على الوجوه، بالرغم من أن البعض لا يزال حذراً لإبقائها، بعد أيامٍ من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن إنهاء استخدام الأقنعة الإلزامي في تركيا وسط انخفاض في حالات الجائحة.

الواقع أنه لم يتم إلغاء إلزامية الأقنعة بالكامل ولكن من المتوقع أن ينتهي تماماً في وقت قريب. إذ ستستمر ضرورة ارتداء الأقنعة لفترة من الوقت، في المستشفيات ووسائل النقل الجماعي. وفي غضون ذلك، من المرجح أن يظل الناس يحتفظون بها في الجيوب وحقائب اليد، وغالباً على الوجوه بالنسبة للأشخاص في الفئات المعرضة للخطر.

وبالرغم من أن الجميع شعروا بالاختناق بسبب الاضطرار إلى ارتداء الأقنعة لسنوات، فمن المحتمل أن يكون الأطفال هم الأكثر تضرراً إذ طالبت المدارس التي فتحت أبوابها بالكامل للتعليم الشخصي العام الماضي بعد فترة انقطاع، الطلاب بارتداء الأقنعة بغض النظر عن أعمارهم.

ويبدو أن بعض التلاميذ لم يكونوا على دراية بتغيير القرار ووصلوا إلى المدارس وهم يرتدون أقنعة، بينما احتفل آخرون بنهاية هذه الممارسة.

إلكين تونكاي طالب في الصف الأول في مدرسة في منطقة قره باغلار في ولاية إزمير قال: "كان حضور الدروس بالأقنعة صعباً للغاية. أنا أحب المدرسة وأصدقائي ومعلمي لكن الأقنعة كانت مشكلة. لا يمكننا اللعب بحرية. أنا سعيد لأنه لم يعد علينا ارتدائها بعد الآن".

وقالت جيسي ريحان يازار وهي طالبة أخرى "آمل ألا نضطر أبداً إلى ارتدائها مرة أخرى".

من جانبه قال وزير التربية الوطنية محمود أوزر للصحفيين إن الوباء أثر على نظام التعليم، بما في ذلك "18 مليون طالب و 1.2 مليون معلم" لكنهم تغلبوا على الصعاب وخصوصاً في فترة التعليم الشخصي، وأثنى على المعلمين الذين ضحوا براحتهم من خلال إلقاء الدروس وهم يرتدون الأقنعة واعتبرهم قدوةً للمجتمع مع "أعلى معدل تطعيم" بين المهن الأخرى.

واجتمع البروفيسور مصطفى نجمي إلهان عضو المجلس الاستشاري العلمي لفيروس كورونا بوزارة الصحة، مع الرئيس أردوغان حين أعلن الأخير عن قرار تاريخي في المجمع الرئاسي يوم الثلاثاء. وقال إلهان مع عدد من العلماء الذين أوصوا بهذه الخطوة، إن عملية الوباء "تقترب من نهايتها".

وأضاف إن تركيا يمكنها "الاحتفال" بحرية بعيد الفطر السعيد، ولكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر بشأن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال إن قرار إنهاء إلزامية القناع كان "صحيحاً" ومن الآن فصاعداً، سيتم تطبيق تدابير الحماية الشخصية بدلاً من الإلزام الذي تفرضه الحكومة. وإذا ما ظهرت الأعراض على أحد، فعليه الاستمرار في ارتداء الأقنعة والعزل الذاتي.

وفي أول تصريحاته للصحفيين بعد القرار، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الأربعاء إنهم "سعداء بترك الأيام الصعبة وراءهم". وصرح "أزلنا الخوف من الوباء من أذهاننا. نحن بأمان الآن. لدينا لقاحات وعلاجات".

وقال الوزير إن أفراد الجيش التركي من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يبلغ عددهم 1.3 مليون، و"الأمة بأكملها" "قدموا تضحيات مهمة" من خلال الامتثال للقيود التي فرضها الوباء.

ووصف قوجة اللقاحات والعقاقير بأنهما "سلاحين" مهمين في مكافحة الوباء. وقال "ما دامت لدينا، فإن المرض لم يعد يشكل تهديدا كبيراً. نريد أن نواصل حياتنا بإجراءات وقائية شخصية ولقاحات".

لكنه حذر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من "إهمال" الحصول على جرعات معززة وحماية أنفسهم إذا شعروا بأنهم "معرضون للخطر" في بعض الأماكن. وشدد على أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض حماية من حولهم وارتداء أقنعة".

وأكد قوجة أن ارتداء الأقنعة الواقية يجب أن يكون "عادة" للأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مشيراً إلى أن حالات الإنفلونزا "اختفت" عندما ارتدى الناس الكمامات في السنوات الأولى للوباء.

وحول الزوار الأجانب والسياح، قال قوجة إنه بالرغم من أن تركيا رفعت بالفعل متطلبات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، إلا أنهم سيواصلون مراقبة الوضع وإذا تم الكشف عن خطر، فقد يتخذون تدابير إضافية.