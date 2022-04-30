تشاوش أوغلو: نهدف لتبادل تجاري بـ 1.5 مليار دولار مع فنزويلا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تهدف للوصول إلى 1.5 مليار دولار لحجم التبادل التجاري مع فنزويلا، وإنه واثق من إمكانية تحقيق هذا الهدف بسهولة.

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.

وجدد تشاوش أوغلو رفض تركيا للعقوبات المطبقة على فنزويلا، وأكد أنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.

ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة من فنزويلا، رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين.

وأعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق هدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار في التبادل التجاري بين البلدين بكل سهولة، بالنظر إلى الأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

ولفت تشاوش أوغلو، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد نحو 3 أضعاف خلال العامين الماضيين رغم ظروف جائحة كورونا والعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على فنزويلا.

وأوضح أن حجم التبادل بين البلدين كان 300 مليون دولار في 2020 وارتفع إلى 850 مليون دولار في 2021.

ونوه تشاوش أوغلو بأن الحكومة التركية تشجع رجال الأعمال الأتراك على القيام باستثمارات في فنزويلا.

وفي 23 أبريل/ نيسان الحالي، بدأ تشاووش أوغلو جولة في أمريكا اللاتينية شملت الأوروغواي، والبرازيل، والإكوادور، وكولومبيا، وبنما، ويختتمها في فنزويلا.