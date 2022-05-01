أردوغان: سنواصل الوقوف بجانب عمّالنا وصيانة حقوقهم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بالوقوف إلى جانب عمّال بلاده وصون حقوقهم.

جاء ذلك في بيان نشره موقع الرئاسة التركية لأردوغان بمناسبة يوم العمّال العالمي الموافق لـ 1 مايو/ أيار.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته نفذت العديد من الإجراءات لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالها خلال فترة تفشي فيروس كورونا في العامين السابقين.

وأضاف: "كما فعلنا سابقا، سوف نستمر في الوقوف إلى جانب جميع مواطنينا، وخاصة عمالنا".

وهنأ الرئيس التركي في هذه المناسبة العمّال في يومهم العالمي، مبينا أن العمال يساهمون في نمو تركيا بسواعدهم وجهودهم النبيلة.

وأشار إلى أن للعمل أهمية خاصة في معتقد وثقافة الأتراك، وأن حكومته أعطت أولوية لحماية حقوق العمال، ولم تسمح أبدا لاستغلال هذه الحقوق أو النيل منها.

وأكد أن حكومة بلاده وإيمانا منها بإمكانية تحقيق الازدهار والنمو بالتكاتف مع كافة فئات المجتمع، تعمل دائما على تحسين حقوق وقوانين العاملين الذين يشكلون جزءا كبيرا من المجتمع.

ولفت إلى زيادة الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة من 2825 ليرة (190 دولار) في 2021 إلى 4253 ليرة (286 دولار) في 2022، كمؤشر على تصميمها على حماية العمال من ارتفاع الأسعار.