الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، الأحد، استمرار عملياتها ضد التنظيم، وضرب الإرهابيين أينما وجدوا.

وأفادت أنه تم تحييد 16 إرهابيا كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة عملية "غصن الزيتون"، و3 آخرين أطلقوا النيران تجاه منطقة عملية "نبع السلام".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت سابقا عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.