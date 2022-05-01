للمرة السابعة.. نقل مدينة تركية بالكامل بسبب بناء سد

يستعد قضاء يوسف إيلي بولاية أرتفين شمال شرقي تركيا إلى الانتقال لمكانه الجديد بسبب أعمال بناء سد يوسف إيلي إذ ستغمر المياه كل المنطقة الواقع بها القضاء. وستكون هذه المرة السابعة التي يتم فيها نقل القضاء منذ تأسيسه قبل 150 عاماً.



وسيكون سد يوسف إيلي أعلى سد في تركيا وثالث أعلى سد من نوعه في العالم. ويبلغ ارتفاع جسر السد 275 متراً ويبلغ إجمالي الطاقة المثبتة بالسد 558 ميغاوات وسيغطي احتياجات 2,5 مليون مواطن من الكهرباء.



ولا زالت أعمال البناء في السد مستمرة ويشيد بالكامل بالقدرات والإمكانات الهندسية المحلية.



وقال عمر فاروق أوزدمير قائمقام يوسف إيلي إن القضاء نقل قبل ذلك 6 مرات على مدار 150 عاماً وستكون هذه المرة هي السابعة. وأضاف أن أعمال البناء في المباني والطرق لا زالت مستمرة وستتم في نفس وقت الانتهاء من أعمال البنية التحتية. وأشار إلى اكتمال إنشاء المباني الحكومية والإدارية بالقضاء الجديد.



وأكد أوزدمير أنهم يبذلون ما في وسعهم لاتمام عملية الانتقال إلى المكان الجديد قبل انتهاء العام وأن مكان القضاء الجديد سيكون أفضل وأجمل من المكان السابق.