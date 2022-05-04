تركيا: استشهاد جندي وتحييد 24 إرهابيا بمنطقة "غصن الزيتون"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استشهاد جندي، وتحييد 24 إرهابيا في منطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن الجندي استشهد متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قِبل الإرهابيين.

وأضاف البيان أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كافة المحاولات.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (بمحافظة حلب) من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.