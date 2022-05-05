باموق قلعة التركية تجذب 240 ألف سائح في 4 أشهر

جذبت منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي وسط تركيا، 240 ألف سائح في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري.

وتعد باموق قلعة من أشهر المواقع السياحية في تركيا، وموضوعة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتشتهر باموق قلعة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية.

ويستمتع السياح القادمون إليها بجمال الطبيعة الرائع ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتجاوز عدد زوار باموق قلعة بين 1 يناير/ كانون الثاني و18 مارس/ آذار 2020، 151 ألفا، قبل أن تُغلق المنطقة حتى 1 يونيو/ حزيران بسبب جائحة كورونا.

وزار باموق قلعة خلال الشهور الـ4 الأولى من 2021، أكثر من 100 ألف، في حين زارها 240 ألفا و883 سائحا في الفترة نفسها من 2022.

كما زار المنطقة خلال عطلة عيد الفطر 34 ألفا و220 سائحا.

من جانبه قال رئيس جمعية أصحاب ومشغلي الفنادق في باموق قلعة، مراد شين، إن عدد السياح هذا العام أسعد العاملين في القطاع.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستضيف المنطقة مليوني سائح خلال العام الجاري.