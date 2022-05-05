مطار إسطنبول يشهد سفر أكثر من 667 ألف خلال عيد الفطر

بلغ عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الجديد خلال أيام عيد الفطر، 667 ألفا و244 مسافرا.

وأوضحت الشركة المشغّلة للمطار "İGA" في بيان، الخميس، أن المطار نظم 4 آلاف و729 رحلة خلال أيام عيد الفطر، منها ألف و331 داخلية و3 آلاف و398 خارجية.

وأضاف البيان أن عدد المسافرين في الرحلات الداخلية عبر المطار بلغ 180 ألفا و217 مسافر، و487 ألفا و27 في الرحلات الخارجية.

وافتتح مطار إسطنبول رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى له بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنويا.