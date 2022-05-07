تركيا ترسل مساعدات لمتضرري الفيضانات بأفغانستان

أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركي، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساعدات إنسانية إلى المتضررين من السيول في 4 ولايات أفغانية، بالتنسيق مع سفارة تركيا في كابل.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس مجموعة المساعدات الإنسانية الدولية في "آفاد"، برهان أصلان، إن آفاد والهلال الأحمر أرسلا مساعدات غذائية وبطانيات لتوزيعها على 1700 عائلة متضررة من السيول.

وأضاف أن المساعدات ستوزع على 500 عائلة في كل من ولايات سامانغان، وباغلان، وفارياب، ومئتي عائلة في بيرفان.

وأردف أن طرود المساعدات تتضمن الزيت والطحين والسكر ومعجون الطماطم والمعكرونة والبطانيات، لافتا أنه من المنتظر أن تصل إلى الولايات المذكورة وتوزع على المتضررين خلال فترة قصيرة.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، جراء فيضانات عارمة اجتاحت 12 مقاطعة في أنحاء أفغانستان.