تركيا تعزي كوبا في ضحايا الانفجار الذي وقع بفندق بالعاصمة هافانا

قدمت تركيا تعازيها إلى كوبا في ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" بالعاصمة هافانا، الجمعة، وأسفر عن 18 قتيلا و64 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، السبت، في بيان صادر عنها: "تلقينا بحزن عميق نبأ مقتل الكثيرين إثر انفجار في فندق بالعاصمة هافانا".

وأعربت الوزارة عن تعازيها إلى ذوي الضحايا والشعب الكوبي الشقيق وحكومته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" بالعاصمة الكوبية هافانا، إلى 18 قتيلا، بينهم 14 طفلا، وإصابة 64 آخرين بجروح، بحسب بيان للحكومة.