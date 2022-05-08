تركيا.. مطار إسطنبول يسجل اليوم أعلى عدد مسافرين منذ عامين

تشير الأرقام المعلنة عن مطار إسطنبول والخطوط الجوية التركية، عن عودة حركة المسافرين إلى ما قبل فترة وباء كورونا التي استمرت لعامين.

وحسب الشركة المشغلة لمطار إسطنبول، تم تسجيل اليوم الأحد 214 ألفا و515 مسافرا في المطار و 1324 رحلة طيران، وهو الأعلى منذ عامين.

ومن جانب آخر، صرح المدير العام للخطوط الجوية التركية على صفحته في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل أعلى رقم للرحلات الجوية، بعد فترة وباء كورونا.

وأعلن تسجيل 1457 رحلة جوية، واستخدام 241 ألف مسافر لرحلات الشركة اليوم الأحد.

ولفت أنّ أعلى رقم تم تسجيله عام 2019 بـ1566 رحلة و252 ألفا و433 مسافرا.