تركيا تدين بأشد العبارات تعدي بي كا كا الإرهابي على مهرجان للأطفال

أدانت تركيا بأشد العبارات تهجم أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على "مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال" في مدينة بازل السويسرية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد: "ندين بشدة الهجوم الذي نفذه أنصار تنظيم بي كا كا الإرهابي على مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال في مدينة بازل السويسرية".

وأوضح البيان أن انحطاط "بي كا كا" الإرهابي وأنصاره إلى حد استهداف مهرجان للأطفال في قلب أوروبا، أظهر مرة أخرى للمجتمع الدولي، الوجه القبيح لهذا التنظيم.

وتمنت الخارجية التركية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم الإرهابي، وأعربت عن أملها في أن يتم القبض على منفذي الهجوم ومحاكمتهم.

يذكر أن العديد من أنصار التنظيم الإرهابي وجهوا إهانات لفظية لمواطنين أتراك كانوا يحضرون المهرجان، وألقوا الحواجز الحديدية التي كانت تحمي منطقة الاحتفال على المواطنين فأصيب كثير من الحضور في الهجوم.