أردوغان: نهدف لرفع حجم التجارة مع كازاخستان لـ10 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده وكازاخستان سيحققان هدفهما في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار عبر خطوات مشتركة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، الثلاثاء، عقب لقائهما بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دخلت عامها الـ30، مضيفا أنهما وقعا اتفاقا لرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتطورة.

وأوضح أن تركيا وكازاخستان تستمدان قوتهما من روابط التاريخ واللغة والدين والثقافة المشتركة.

وأعرب عن تقديره لنظيره جراء جهوده في بناء كازخستان الجديدة، وعملية الإصلاحات الشاملة بالبلاد.

وأفاد بأن تركيا تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار كازاخستان، متعهدا بمواصلة التضامن مع الشعب الكازاخستاني الشقيق.

ولفت أردوغان إلى أنه تناول مع نظيره العلاقات الثنائية بين البلدين من كافة الجوانب، كما بحثا سبل تعزيزها سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف في المحافل الدولية.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين ازداد بنسبة 58 بالمئة العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق، محققا 5.3 مليار دولار.

وأردف أن البلدين حققا هدف بلوغ حاجز الـ5 مليارات، مضيفا أنهما يهدفان لبلوغ 10 مليارات عبر خطوات مشتركة.

وأفاد بأنهما بحثا أيضا ملفات إقليمية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.