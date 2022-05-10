تركيا وكازاخستان توقعان 15 اتفاقية

وقعت حكومة الجمهورية التركية مع نظيرتها الكازاخستانية، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة بحضور زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان وقاسم جومرت توكاييف.

وفي هذا الإطار، وقع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية بجمهورية كازاخستان عسكر عمروف، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاتصال بين البلدين.

ووقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو ووزير الصناعة والبنية التحتية الكازاخي كيربيك أوسكينباييف على اتفاقية بخصوص نقل البضائع.

وكذلك تم التوقيع على الوثيقة الإطارية للمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الخدمية بين تركيا وكازاخستان من قبل وزير التجارة التركي محمد موش ونظيره بخيت سلطانوف.

ووقع موش أيضا مع وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلوبردي، اتفاقية تبادل البيانات وإنشاء خط جمركي مبسط بين البلدين.

وأشرف وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريتشي ونظيره الكازاخستاني سيريكالي بريكشيف على توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الغابات.

وكذلك وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الزراعي.

من جانب آخر، تم التوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران والفضاء والصناعة والتكنولوجيا بكازاخستان بقلم الوزير التركي مصطفى ورانك ونظيره الكازاخستاني باجدات موسين.

ووقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الكازاخستاني رسلان زاكسيليكوف، بروتوكول التعاون الاستخباراتي العسكري وبروتوكول تعاون في مجالات المحفوظات العسكرية والتاريخ العسكري والمتاحف العسكرية.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين تركيا وكازاخستان من قبل وزير التربية التركي محمود أوزر ووزير التعليم والعلوم في كازاخستان أسخات أيماغامبيتوف.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التصوير السينمائي بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة الثقافة والرياضة بجمهورية كازاخستان، بقلم وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي ووزير الثقافة والرياضة كازاخستان داورن أباييف.

ووقع وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستاني عسكر عمروف، مذكرة تفاهم بشأن السياسات الشبابية.

وكذلك وقع وزير البيئة وتغير المناخ التركي مراد قوروم ونظيره الكازاخي سيريكالي بريكشيف، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البيئة.

وتم أيضا التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال الأرشيف بين الرئاسة التركية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة بجمهورية كازاخستان.