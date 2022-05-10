رئيس كازاخستان: تركيا شريك استراتيجي "مهم للغاية"

قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، إن تركيا شريك استراتيجي مهم للغاية بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح توكاييف أنه سيعقد غدا الأربعاء اجتماعا مع ممثلي عالم الأعمال التركي، وسيتم خلاله التوقيع على وثائق تجارية بقيمة تقارب المليار دولار.

وأضاف أنه تناول مع الرئيس أردوغان جوانب عديدة من التعاون بين البلدين، واصفا نظيره التركي بالسياسي الحكيم والمحترم وصاحب رؤية واسعة، وصاحب أفكار قيّمة للغاية.

وشدد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبينا أن تركيا أول دولة اعترفت باستقلال كازاخستان وأن شعب بلاده لن ينسى ذلك أبدا.

وأكد أن الرئيس أردوغان يبذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وكازاخستان، معربا في هذا السياق عن امتنانه من هذه الجهود.

ولفت إلى أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في بلاده تجاوزت 4 مليارات دولار، وأن قيمة المشاريع المشتركة بين الجانبين وصلت إلى 5.5 مليارات دولار