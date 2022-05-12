أمير قطر يتوجه إلى تركيا بعد ختام زيارة رسمية لطهران

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الخميس، بعد ختام زيارة رسمية للبلاد، متوجها لتركيا في زيارة عمل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن الأمير غادر العاصمة طهران اليوم بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل"، دون توضيح مدة الزيارة.

وحول زيارته لإيران ذكر البيان أن الأمير القطري التقى في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة بالعاصمة طهران.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل."

كما بحث أمير قطر، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، القضايا الدولية والتطورات في المنطقة، خلال لقاء جمع بينهما، وفق المصدر نفسه.