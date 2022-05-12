الدفاع التركية: إصابة 4 عساكر ومدني جراء قذائف لإرهابيي "ي ب ك" في غازي عنتاب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إصابة 4 عساكر ومدني بولاية غازي عنتاب، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مسلحي التنظيم الإرهابي استهدفوا براجمات الصواريخ وقذائف الهاون مخفرا حدوديا للجيش التركي في منطقة قارقمش بولاية غازي عنتاب.

وأضاف البيان أن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 4 عساكر ومدني نقلوا إلى المستشفى.

وأكد أن الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق الصواريخ في إطار حق الدفاع عن النفس.

ويسيطر "ي ب ك" الإرهابي على مساحات كبيرة شمال شرقي سوريا، بدعم أمريكي غربي بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.