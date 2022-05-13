أمير قطر يشكر الرئيس التركي على حسن الاستقبال

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسن الاستقبال خلال زيارته لتركيا.

وقال آل ثاني عبر حسابه على تويتر: "جمعني اليوم لقاء مع أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول، تبادلنا خلاله الآراء بشأن تعاوننا الثنائي، وآخر المستجدات الإقليمية والعالمية، التي تهم بلدينا الشقيقين، شكرًا فخامة الرئيس على حسن الاستقبال".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء في قصر وحيد الدين في الضفة الآسيوية من المدينة، وتبادل الزعيمان الحديث لفترة قصيرة، قبل أن ينتقلا لعقد اجتماع مغلق في القصر.

فيما أفاد بيان للديوان الأميري القطري، أن الشيخ تميم بحث مع أردوغان "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات".

كما جرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين. -