رئيس البرلمان التركي يعزي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، عن تعازيه إلى الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعبر تغريدة قال شنطوب إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي جميل الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، وفاة الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 74 عاماً، بحسب الوكالة الرسمية (وام).

وخليفة بن زايد آل نهيان، هو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات، وكان ولياً لعهده، وخلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة، في 2004.