السفير التركي في العراق يبحث مع محافظ الأنبار تعزيز التعاون

بحث السفير التركي في العراق علي رضا غوناي، ومحافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

جاء ذلك على هامش زيارة السفير إلى محافظة الأنبار، حيث أكد خلال اللقاء على استعداد تركيا للمساهمة في مشاريع التنمية بالمحافظة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال غوناي: "يمكنكم الاستفادة من شركات الاستثمار التركية، وإننا على استعداد لكافة أشكال التعاون معكم".

ولفت إلى أنه اجتمع مع رجال الأعمال العراقيين في الأنبار، وأوضح خلال الاجتماع أن بلاده تدعم تعزيز علاقات التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

كما أشار إلى أن الشركات التركية تساهم في مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية بالعاصمة بغداد.

من جانبه، أوضح الدليمي أن المحافظة قدمت تسهيلات إلى الشركات التركية، داعيا إياها لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأضاف أن الأنبار ترغب في الاستفادة من خبرات تركيا في مجال الصناعة والإنشاءات والطاقة.

وأفاد أن الكثير من مواطني الأنبار يفضلون زيارة تركيا للسياحة، لافتا إلى أهمية افتتاح مكتب تركي للتأشيرات في الأنبار.