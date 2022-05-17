أردوغان يزور أبوظبي للتعزية برحيل حاكم البلاد الشيخ خليفة بن زايد

ذكر بيان رسمي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لتقديم تعازيه في وفاة حاكمها ولقاء الرئيس الجديد.

وعينت الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً جديداً لها بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة الماضي.

وقالت إدارة الاتصالات التركية في بيان إن أردوغان سيعقد خلال زيارته إلى أبوظبي اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ محمد.

وكانت مجموعة من قادة العالم زارت أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقديم التعازي بوفاة الراحل الشيخ خليفة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

كما قادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وفداً أمريكياً رفيع المستوى إلى الإمارات يوم الاثنين، ضم وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ومبعوث المناخ جون كيري وشخصيات رفيعة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجه أيضاً إلى الإمارات يوم الاثنين لتقديم التعازي.

يذكر أن محمد بن زايد شغل منصب الحاكم الفعلي للبلاد ورسم السياسة الخارجية للإمارات العربية منذ تعرض الشيخ خليفة لجلطة دماغية قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

وُلد الشيخ خليفة عام 1948 واختير عام 2004 ليخلف والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تولى العرش عام 1971.

وتوفي حاكم الإمارات العربية المتحدة، والمعروف بالتحديث الموالي للغرب والذي جعل الدولة الخليجية العربية أقرب إلى الولايات المتحدة وحلفائها، عن عمر يناهز 73 عاماً بعد معاناته من المرض لعدة سنوات.