أردوغان: نوظف إمكاناتنا لخدمة شبابنا المفعم بالوعي والوطنية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومته توظف كافة إمكاناتها لخدمة شبابها المفعم بالوعي والحس الوطني.

ونشر موقع الرئاسة التركية، بيانا للرئيس أردوغان بمناسبة حلول ذكرى عيد الشباب والرياضة وإحياء مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ووصف أردوغان الشباب بأمل المستقبل وضمانة الغد المشرق، مهنئا كافة أبناء شعبه في هذه المناسبة.

وأشار إلى أن 19 مايو 1919 يعتبر التاريخ الذي صدح به الشعب التركي للعالم بعزمه وعشقه لاستقلاله.

وشدد أن الشعب التركي وقف وقفة رجل واحد ضد قوات الاحتلال الاستعمارية في هذا التاريخ، ودخل مرحلة نضال بطولية لبناء الجمهورية التركية دولته الأخيرة والأبدية.

وأشار إلى أن حكومته دعم شبابها في كل المجالات وتقدم لهم الفرص، إيمانا منها بأن الشباب أهم مقدرات البلاد.

وقال "نعمل بكل قوتنا من أجل شبابنا المفعم بالوعي والحس الوطني، ونثق بقدرات الشباب التركي".

يشار إلى أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 أيار/ مايو من كل عام، بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية، ضد قوات الحلفاء عام 1919.