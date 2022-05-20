أردوغان: علاقاتنا مع كولومبيا ارتقت للشراكة الاستراتيجية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العلاقات الثنائية بين بلاده وكولومبيا ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، الجمعة، عقب محادثات بينهما في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "رفعنا العلاقات بين تركيا وكولومبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الإعلان المشترك الذي وقعناه اليوم".

وأوضح أن آلية مجلس التعاون رفيع المستوى ستتيح للبلدين مناقشة علاقاتهما على أعلى مستوى عبر الاجتماعات التي ستعقد مرة كل عامين.

وأعرب عن سعادته حيال زيادة الاتصالات والزيارات بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يعتزم زيارة كولومبيا في إطار جولة إلى أمريكا الجنوبية قبل 7 أغسطس/ آب القادم.

وشدّد على أن كولومبيا تعد في الوقت الراهن ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول المنطقة بعد البرازيل.

وأكد أن حجم التجارة بين تركيا وكولومبيا تضاعف خلال عام 2021 وارتفع إلى 2 مليار دولار، تابع: "هدفنا هو زيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "كما نبذل جهودًا مكثفة من أجل زيادة الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وكولومبيا"، زاد: "ندعم زيادة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال الأتراك والكولومبيين".

وقال إن كولومبيا تمثل أيضًا دولة مركزية بالنسبة إلى وجود تركيا في أمريكا الجنوبية، وسياستها للانفتاح على المنطقة.