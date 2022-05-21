انطلاق فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" في إزمير

انطلقت السبت فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" في ولاية إزمير غربي تركيا.

وجرى حفل افتتاح الفعاليات في ميدان "قوناق" بالمدينة، بمشاركة والي إزمير ياووز سليم كوشغر.

وقال كوشغر إن تركيا منطقة احتضت حضارات كبيرة للغاية على مر التاريخ.

ولفت الوالي إلى أن المطبخ الأصيل يعد أحد ركائز الحضارة.

وأعرب عن أمله في التعريف بالمأكولات التي تشتهر بها إزمير على أكمل وجه خلال فعاليات أسبوع المطبخ التركي.

وتم خلال البرنامج التعريف بمأكولات المدينة الحائزة على شهادة المؤشر الجغرافي.

ونظام "المؤشر الجغرافي" مخصص لتحديد المنطقة المنتجة لسلعة ما حول العالم، خاصة عندما تتمتع بشهرة واسعة أو رواج يرجع إلى منشأها الجغرافي.

وتحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس، انطلقت السبت فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" في البلاد وخارجها وتستمر لغاية 27 مايو/ أيار الجاري.