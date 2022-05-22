تركيا تعلن عن موعد خروج السيارة المحلية توغ TOGG إلى الشوارع

أعلن محمد غورجان قره قاش، المدير التنفيذي للشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية توغ (TOGG) أن السيارة ستخرج للنور وسيمكن رؤيتها في شوارع تركيا اعتبارا من شهر مارس/ آذار 2023.

جاء ذلك في تصريحات لقره قاش في مراسم افتتاح مباني خدمية لغرفة الصناعة والتجارة بولاية سامصون.

وعلى هامش مراسم الافتتاح، عرضت السيارة التركية توغ TOGG وقال قره قاش إنه تم حجز أول سيارة ستخرج من خط الإنتاج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أنهم لم يبدؤا في تلقي الطلبات بعد ولكنهم يعتزمون تسريع وتيرة الإنتاج.

أول موديل يرى النور:

وأوضح قره قاش أن أول نموذج سيرى النور للسيارة هو طراز SUV من فئة C وفي السنوات اللاحقة سيبدأ الإنتاج التجاري لفئات الهاتش باك والسيدان والموديلات الأخرى التي سوفي 2018.

بدأ انطلاق مشروع السيارة التركية TOGG المكون من خمس شركات تركية، هي: مجموعة الأناضول، وبي أم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة غوك.

وتملك الشركات نسباً متساوية في الاستثمار والشراكة، إلى جانب اتحاد الغرف والبورصات التركية TOBB الذي يشارك بنسبة رمزية 5 بالمئة.