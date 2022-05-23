رداً على تصريحات معادية.. أردوغان يعلن إلغاء المجلس الاستراتيجي مع اليونان

أعلن الرئيس الركي رجب طيب أردوغان إلغاء عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان، رداً على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني المعادية لتركيا.

جاء ذلك في خطاب، الإثنين، بعد ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "لا أقبل بلقاء رئيس الوزراء اليوناني إطلاقا ولم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي".

وحول تزويد بلاده بمقاتلات إف-16، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تأبه لما يقوله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عند اتخاذها القرار في هذا الشأن.