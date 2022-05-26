تركيا.. قطاع الطيران يهدف لنقل 210 ملايين مسافر في 2024

يهدف قطاع الطيران في تركيا، إلى نقل نحو 210 ملايين مسافر بحلول عام 2024.

وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة وتشغيل المطارات التركية "DHMİ"، فإن القطاع نقل خلال العام الماضي، 128 مليونا و350 ألفا و22 مسافرا، بمن فيهم ركاب رحلات الترانزيت المباشر.

ومن المقرر بحلول نهاية العام الحالي، أن يرتفع الرقم 34.1 بالمئة، ليبلغ 172 مليونا و80 ألفا و183 مسافراً.

أما بحلول عام 2024، فمن المستهدف أن يبلغ عدد المسافرين الذي سينقلهم قطاع الطيران في تركيا، 209 ملايين و894 ألف راكب.

وفي السياق، فإنه من المتوقع أن تشهد المطارات في عموم تركيا، 948 ألفا و920 رحلة داخلية، و792 ألفا و276 رحلة دولية.