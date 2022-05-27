مذكرة تفاهم تركية ـ أذربيجانية لإنشاء مدينة تكنولوجية مشتركة

وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف، لإنشاء مدينة تكنولوجية مشتركة بين البلدين.

جاء ذلك على هامش زيارة يجريها ورانك إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي تحتضنه البلاد لأول مرة.

وقال ورانك، خلال توقيع المذكرة، إن تركيا لديها تجربة وخبرة هامة في هذا المجال باعتبارها تمتلك 92 مدينة تكنولوجية وأكثر من 1600 مركز للبحث والتطوير والتصميم.

وأشار إلى أن 8 آلاف شركة تقريبا تنشط في عموم المدن التكنولوجية التركية التي تجاوزت قيمة صادراتها 7 مليارات دولار لغاية اليوم.

وأعرب عن أمله في افتتاح المدينة التكنولوجية المشتركة بين تركيا وأذربيجان في أقرب وقت.

ومهرجان "تكنوفيست أذربيجان" ينظمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارتا التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية، والصناعة والتكنولوجيا التركية، بدعم من شركات ومؤسسات هامة، وبمشاركة وكالة الأناضول "شريكا إعلاميا عالميا".

ومن المزمع أن يشهد المهرجان، الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 29 مايو/ أيار الجاري، إقامة عروض مختلفة ومسابقات متنوعة.

كما من المنتظر أن تشهد سماء العاصمة باكو عروضا جوية لطائرات "بيرقدار أقينجي" الحربية المسيرة، وبيرقدار "تي بي 2"، و"الطائر الحر"، ومقاتلات القوات المسلحة الجوية الأذربيجانية، وفريقي "نجوم تركيا" و"سولو تورك" للاستعراض الجوي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءا من أذربيجان.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخضراء.