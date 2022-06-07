قالن يستقبل مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي

اجتمع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال مع مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ستيان جنسن، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكر مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء، أن الحديث دار حول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف وآخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن اللقاء تناول مساهمات تركيا السابقة والحالية في الناتو، والتأكيد على أهمية دور تركيا في الحلف.

كما ناقش اللقاء طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، وآخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما عبر الجانبان عن الآراء حول مفهوم الاستراتيجية المخطط لاعتماده في قمة الناتو المقرر عقدها في مدريد نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ولفت اللقاء إلى أن انسجام الناتو ووحدته وتضامنه ضد التهديدات الأمنية المشتركة من شأنه أن يساهم في بيئة السلام العالمي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أن تلتزم الدول التي ترغب في الانضمام إلى عضوية الناتو أن بقيم ومبادئ التحالف بشأن الإرهاب.

وأشير في اللقاء إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم في عملية الانضمام دون اتخاذ خطوات ملموسة حول المنظمات الإرهابية في سياق نوايا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو.

وتم التأكيد على وجوب معالجة مخاوف الأمن القومي لتركيا وأن التهديدات التي تواجهها تشكل تهديدات للحلف بأكمله.

وشُدِّد على وجوب اتخاذ موقف صارم حيال جميع أشكال الإرهاب دون أي تمييز.

وأشار الاجتماع إلى أن جهود الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تحظى بتقدير تركيا.

وأكد الجانبان أن أهمية الحلف ظهرت مرة أخرى في وقت استمرت فيه الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا.

وجرى خلال الاجتماع تقييم الخطوات المتخذة لإنهاء الحرب والأمن الغذائي.