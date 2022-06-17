كرواتيا تشيد بجهود تركيا في استضافة اللاجئين

أشاد وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، بجهود تركيا في استضافة عدد كبير من اللاجئين على أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، في العاصمة الكرواتية زغرب.

وأوضح رادمان أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دخلت عامها الـ30، لافتا إلى أن علاقاتهما الثنائية قائمة على أساس الصداقة التقليدية والتعاون.

وأضاف أنه بحث مع تشاوش أوغلو سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات مثل الاقتصاد، والتجارة، والرياضة، ومكافحة الهجرة غير القانونية.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا تمضي بشكل جيد، معربا عن ثقته في ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والملاحة البحرية والبنية التحتية والصناعات الدفاعية والسياحة من أجل تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر.