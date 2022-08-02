الحياة تعود إلى غابات مانافغات التركية بعد أن بدأت تتعافى من حريق 2021 الهائل

صادف يوم الخميس الماضي الذكرى الأولى لأسوأ حريق غابات شهدته ولاية أنطاليا التركية على الإطلاق، حين كانت بلدة مانافغات التابعة للولاية السياحية مركزاً لنيران استمر اشتعالها 10 أيام. وبعد مرور عام على الحدث الفاجع، عادت حوالي 60.000 هكتار من الأراضي التي تحولت إلى رماد أكثر اخضراراً من قبل، بينما لا يزال إعادة بناء المنازل التي احترقت مستمراً.

وبعد مرور وقت قصير بردت خلاله الأراضي المحروقة وتمت فيه إزالة الأنقاض، بدأت عملية إعادة الحياة والخضرة في مانافغات التي عانت أكثر من غيرها من البلدات التي ضربتها حرائق الغابات، بما في ذلك أكسيكي وغوندوغموش وإبرادي وألانيا.

وأودى الحريق بحياة 6 أشخاص وفقد عدد لا يحصى من الحيوانات، ودمر أكثر من 1000 مبنى من الحظائر إلى منازل القرية الصغيرة. وأطلقت إدارة تطوير الإسكان في تركيا التي يرمز لها بالأحرف الأولى "توكي"، أعمال إعادة البناء في المنطقة على الطراز المعماري المحلي الذي يضم شرفات وحظائر، مع قروض طويلة الأجل للسداد. وتخطط الهيئة لإكمال أكثر من 600 منزل جديد في وقت لاحق من هذا العام.

ولا تزال أطقم من مديرية الغابات في أنطاليا، تكافح لإعادة المساحات الخضراء في المناطق المدمرة، وقد غطت هذه الفرق ما يقرب من 90% من الأراضي المحروقة خلال عملها حتى الآن بالرغم من أن العملية تسير ببطء لأن البذور والشتلات تحتاج إلى وقت للنمو.

وفي معرض الحديث عن هذا الأمر قال "وداد ديكيتشي" رئيس المديرية العامة للغابات للإعلام المحلي الخميس، إنهم على وشك الانتهاء من أعمال الإنعاش في المناطق المحترقة موضحاً أنهم زرعوا بذوراً على مساحة 30 ألف هكتار من الأرض. وأشار إلى أنه في حين أن الصنوبر الأحمر قادر على النمو بمفرده، يساعد هطول الأمطار الغزيرة في الشتاء البذور المزروعة يدوياً على النمو.

وأوضح أن الفرق العاملة رزعت في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 14.000 هكتار، أكثر من 1.6 مليون شتلة. ومن المتوقع أن تستصلح هذه الفرق 16.000 هكتار أخرى من الأراضي في مناطق نائية يتعذر الوصول إليها. مشيراً إلى أن العمل استغرق وقتاً أقصر مما كان متوقعاً وأنهم احتاجوا إلى قوة عاملة كبيرة ولكنهم الآن على وشك الانتهاء.

وأضاف: "نحن الآن ننتظر الخريف لنزرع شتلات جديدة لأن الصيف ليس وقتاً مناسباً لهذا العمل" مبيناً أن الشتلات نمت 10 سنتيمترات في المناطق المحترقة. وأنه "في غضون 4 أو 5 سنوات، سنرى هذه الأماكن خضراء مرة أخرى".

وأوضح "ديكيتشي" أنهم زرعوا شتلات الخروب والغار والتوت البري في المناطق المحترقة بالقرب من المناطق السكنية، مشيراً إلى أن هذه النباتات جميعها أكثر مقاومة للحرائق ويمكن أن تجلب عائداً إضافياً للقرويين. كما نفى مزاعم فتح مناطق محترقة للتنمية العمرانية أو الفنادق مؤكداً أنه يمكن لأي شخص أن يزور المناطق المحروقة ويرى بنفسه. إنما أعيد بناء المنازل المتضررة فقط والتي تتواجد إما في الأراضي التي يملكها القرويون أو في مناطق خارج الغابات.

من جانبه قال "مصطفى جانسيز" مختار بلدة "كاليملر" الريفية التي احترق فيها 57 منزلاً خلال حرائق الغابات عام 2021، إنهم يتوقعون الانتهاء من إعادة الإعمار في غضون شهرين. معرباً عن شكره لسرعة استجابة الحكومة التركية في إنقاذ القرية التي اجتاحتها النيران في حوالي 45 دقيقة في حريق العام الماضي: "الدولة فعلت كل شيء من أجل القرية".

بدورها قالت المواطنة "أوركويا أوزان" التي فقدت منزلها في "كاليملر"، إن ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال الخيرية قاموا بالتواصل معهم بعد الحريق و"بنوا لنا منزلاً جديداً. ونحن زرعنا أشجار التين والتفاح والبرتقال بدل تلك التي كانت لدينا واحترقت جميعها". مؤكدةً أنها لم ترَ مثل هذه الكارثة في حياتها من قبل حيث تعرضت القرية بأكملها للاحتراق خلال نصف ساعة. وأضافت "أوزان" البالغة من العمر 63 عاماً: "قامت أطقم الإنقاذ بإجلاء جميع كبار السن، ولولا ذلك لكنا هلكنا".

كما أشار "شكرو أوكودان" وهو قروي آخر، إلى أنه فقد كل ما كان لديه أثناء الحريق لكنه حصل مع بقية القرويين المتضررين على منازل جديدة في غضون عام. وقال: "إنها أفضل من منازلنا القديمة".

يذكر أن تركيا عانت من مئات حرائق الغابات العام الماضي كانت الأكثر تدميراً في الذاكرة الحديثة، ولا سيما حرائق منطقة البحر المتوسط. ووقع أكبر حريق هذا العام حتى الآن في مدينة مارماريس. واستمر حريق الشهر الماضي لعدة أيام بسبب الرياح الشديدة والرطوبة العالية في المنطقة قبل أن يطفئ رجال الإطفاء والطائرات والمروحيات النيران التي أدت إلى عمليات إخلاء وأثرت على أكثر من 3.000 هكتار من الأراضي.

كذلك شهدت البلاد بين عامي 2012 و2021 احتراق 226.845 هكتاراً من الغابات بشكل جزئي أو كامل، مع أكثر من 61% من هذه الخسارة عام 2021 وحده. وتُظهر بيانات المديرية العامة للغابات أن ما مجموعه 27.150 حريقاً قد اندلع في جميع أنحاء البلاد في العقد الماضي. وبالرغم من أن العام الماضي قد يبدو الأسوأ من حيث حجم الغابات التي التهمتها الحرائق، إلا أن أكبر عدد من الحرائق وقع عام 2013، وبلغ 3.755 قبل عام واحد من تسجيل البلاد أقل عدد من الحرائق خلال عقد عند 2.149.

وفي العام الماضي، تم الإبلاغ عن 2.793 حريق غابات، حدث معظمها خلال موسم الصيف. ووقعت غالبية الحرائق الهائلة في أنطاليا وموغلا على شواطئ البحر المتوسط. وأودت الحرائق المميتة بحياة 8 أشخاص على الأقل. ودفعت حرائق الغابات إلى جهود تعبئة وطنية لمساعدة القرى المحترقة واستمرت النيران التي اندلعت في أكثر من 500 موقع في ولايتين لمدة 15 يوماً، ما تسبب في إخلاء قرى في مانافغات، المنطقة الأكثر تضرراً في أنطاليا، وكذلك عمليات إخلاء في بودروم ومارماريس التابعتين لولاية موغلا المجاورة.

ومع اقتراب فصل الصيف، استعدت تركيا لموسم محتمل آخر من حرائق الغابات إذ تم حجز 55 طائرة هليكوبتر و 20 طائرة هذا العام لإلقاء المياه على الغابات المحترقة، واستعد حوالي 15.000 متطوع للتواجد في الميدان، إلى جانب الفرق المحترفة.

تجدر الإشارة إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الطقس الحار والجاف الذي يساعد على انتشار الحرائق بشكل أسرع، ويزيد اشتعالها وشدتها لفترة أطول. وقد ساهمت هذه الظروف المناخية في منطقة البحر المتوسط ، في بدء موسم الحرائق مبكراً هذه السنة وحرق المزيد من الأراضي. وفي العام الماضي احترق أكثر من نصف مليون هكتار في الاتحاد الأوروبي، ما جعله ثاني أسوأ موسم حرائق للغابات على الإطلاق بعد عام 2017. إضافةً إلى أن الطقس الحار يستنزف الرطوبة من الغطاء النباتي، ويحوله إلى وقود جاف يساعد على انتشار الحرائق.