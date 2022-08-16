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السلطات التركية: تحييد إرهابيين على قوائم المطلوبين جنوب شرقي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 16.08.2022 14:23
آخر تحديث في 16.08.2022 14:25
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كي كي" بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين المحيّدين كانا مدرجين ضمن اللائحتين الرمادية والبرتقالية للمطلوبين لدى السلطات التركية.

وأضاف البيان أن عملية تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية أرن - 32".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابية، في يناير/ كانون الثاني 2021، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كي كي" في 11 أغسطس/ آب 2017.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

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