السلطات التركية: تحييد إرهابيين على قوائم المطلوبين جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كي كي" بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين المحيّدين كانا مدرجين ضمن اللائحتين الرمادية والبرتقالية للمطلوبين لدى السلطات التركية.

وأضاف البيان أن عملية تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية أرن - 32".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابية، في يناير/ كانون الثاني 2021، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كي كي" في 11 أغسطس/ آب 2017.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.