سواحل البحر الأسود التركية تستعد لموسم صيد جديد

يستعد الصيادون في منطقة البحر الأسود بتركيا لاستقبال موسم صيدٍ جديد آملين بزيادة محصول الشباك والأرباح، فيما يواصلون حالياً أعمال الصيانة للشباك والقوارب مع اقتراب نهاية حظر الصيد.

ويبدأ الحظر على صيد الأسماك في تركيا في 15 أبريل/نيسان من كل عام وينتهي في الأول من سبتمبر/أيلول.

ولا تقتصر استعدادات الصيادين في منطقة البحر الأسود على إصلاح الشباك فقط، بل يعيد الرجال طلاء الأجزاء السفلية من القوارب ويقومون بصيانة مراوح المحركات وتلميعها بإزالة الأجزاء التالفة منها والصدئة، بالإضافة إلى الفحص النهائي لأجهزة الملاحة.

ويأمل الصيادون في طرابزون الذين يحسبون أيام انتهاء حظر الصيد بلهفة، بموسم مثمرٍ هذا العام وقال الصياد إسماعيل أكّان إنهم يقتربون من نهاية الاستعدادات.

وأضاف: "ننسج شباكنا في المنزل مساءً، وفي النهار نذهب إلى الميناء ونقوم بأعمال الصيانة وإصلاح القوارب. نحن نجهز قواربنا للموسم ونقوم بصيانة الأجهزة. أنا متفائل بموسم هذا العام وبما يجلب لنا البحر".

من جانبه قال يونس أوزليك صياد محلي آخر، إنهم أكملوا أيضاً كافة استعداداتهم.

وأوضح: "لقد انتهينا من صيانة قاربنا وقمنا بإعادة طلائه وأصلحنا شباكنا وأكملنا صيانة المعدات. الطاقم جاهز للموسم الجديد. ننتظر فقط رفع الحظر عن الصيد. ونأمل في هذا الموسم خيراً، لكن مشكلتنا الوحيدة هي أن التكاليف قد ارتفعت وأسعار الوقود ارتفعت أيضاً بشكل كبير ومع ذلك نتمنى أن يسير الموسم بشكل أفضل مما توقعنا".

بدوره قال الصياد مصطفى جاكير الذي أصلح شباكه البالية: "الاستعدادات اكتملت. كل ما تبقى هو رفع حظر الصيد. والنقطة الوحيدة التي تقلقني هي أن سعر الوقود قد ارتفع كثيراً مقارنة بالسنوات السابقة. لقد تضاعفت التكاليف 3 مرات، وأتمنى أن يكون البحر كريماً جداً معنا حتى نتمكن من تغطية تكاليفنا. نتجمّل بالأمل والباقي نتركه لمشيئة الله".