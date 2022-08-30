القبض على تركي مطلوب بالنشرة الحمراء في ألبانيا متهم بالاحتيال

أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على مؤسس منصة "ثوديكس" للعملات المشفرة، في ألبانيا والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا،

وأضافت في بيان الثلاثاء، أن وزير الداخلية الألباني بليدار تشوتشي أبلغ نظيره التركي سليمان صويلو، صباح الثلاثاء، إلقاء القبض على المطلوب فاتح أوزر قرب منطقة فلورا.

وأوضح البيان أن رئاسة دائرة الإنتربول لدى المديرية العامة للأمن التركي، تواصل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة "أوزر" إلى تركيا.

وكانت النيابة العامة التركية فتحت تحقيقاً في 22 أبريل/ نيسان 2021، بعد بلاغ بعدم تمكن عملاء "ثوديكس" لتداول العملات المشفرة، من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء عن فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.

وأظهرت التحقيقات لاحقاً أن "أوزر" غادر البلاد يوم 20 أبريل 2021، ثم أصدرت وكالة الإنتربول الدولية يوم 23 من الشهر نفسه، قراراً بملاحقته بالنشرة الحمراء.