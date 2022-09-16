أردوغان يلتقي نظيره الإيراني على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند في أوزبكستان.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الجانبين عقدا لقاء مغلقا.

وفي وقت سابق الجمعة، اختتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها، باعتماد الدول الأعضاء "بيان سمرقند".

وشارك في القمة قادة الدول الأعضاء، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكازاخي قاسم جومارت توكاييف، والقرغيزي صدر جباروف، والطاجيكي إمام علي رحمن، ورئيسا وزراء باكستان شهباز شريف، والهند ناريندرا مودي، ورئيس البلد المضيف شوكت ميرضيائيف.

كما شارك زعماء الدول المراقبة، البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والمنغولي أوخنانغين خورلسوخ، والإيراني إبراهيم رئيسي.

وشارك أيضا رؤساء الدول المدعوة، وهم التركي رجب طيب أردوغان والتركمانستاني سردار بردي محمدوف، والأذربيجاني إلهام علييف.